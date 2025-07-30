Среди женщин о гордости за свое гражданство заявили 89,4%, тогда как среди мужчин — 77,2% (Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS)

Большинство украинцев гордятся своим гражданством — как в Украине, так и за рубежом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социальной сплоченности, проведенного Гражданской сетью Опора.

Согласно опросу, 83,9% респондентов в Украине и 77,9% опрошенных за рубежом ответили утвердительно на вопрос, гордятся ли они тем, что являются украинцами.

Реклама

Большинство респондентов как в Украине, так и за рубежом выбрали самый высокий вариант ответа — «очень горжусь« (66,6% и 53,8% соответственно).

В то же время опрос выявил различия по полу. Среди женщин о гордости за свое гражданство заявили 89,4%, тогда как среди мужчин — 77,2%. Вариант «очень горжусь» выбрали 74,8% женщин и 56,6% мужчин.

Более сильные патриотические чувства продемонстрировали те, кто имеет личный опыт, связанный с войной. Среди таких респондентов 70,8% выбрали ответ «очень горжусь», тогда как среди тех, кто не имел подобного опыта, — 57,2%.

Для исследования был проведен общенациональный опрос среди украинцев старше 18 лет, которые находятся в Украине (2050 респондентов, кроме оккупированных территорий), и украинцев, которые выехали в страны Европейского Союза после начала полномасштабного вторжения России (411 респондентов).

Опрос проводился в течение 1−7 апреля 2025 года методом CATI-CAWI — случайный отбор респондентов по номеру телефона с последующим приглашением к заполнению анкеты онлайн или онлайн-опрос через мессенджеры и социальные сети.