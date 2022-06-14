Украина получила от Запада около 10% военной помощи — Минобороны 14 июня, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Французская САУ CAESAR (Фото:Группировка Объединенных сил / Joint Forces Task Force / Facebook)

Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% от военной помощи, необходимой для противодействия российской агрессии.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Маляр отметила, что Украина в день тратит 5−6 тысяч артиллерийских снарядов, а Россия — в 10 раз больше.

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«На сегодняшний день Украина использует все свои мощности и силы, чтобы сопротивляться России. Возможности по вооружению, по количеству военнослужащих в России значительно превосходят. И какие бы усилия не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи партнеров мы не сможем выиграть эту войну», — сказала она.

По словам Маляр, сейчас необходимо задавать вопросы о четких сроках поставки военной помощи.

«Мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто согласятся помогать, как это уже сейчас, но и будут четкие временные рамки, и это будут ближайшие сроки, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина», — подчеркнула замминистра.

Ранее Маляр заявила, что Россия прилагает все усилия, чтобы сорвать поставки вооружения Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия, в том числе 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без мощного наступательного оружия война только затягивается.



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