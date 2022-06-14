Украина получила от Запада около 10% военной помощи — Минобороны

14 июня, 21:56
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Французская САУ CAESAR (Фото:Группировка Объединенных сил / Joint Forces Task Force / Facebook)

Французская САУ CAESAR (Фото:Группировка Объединенных сил / Joint Forces Task Force / Facebook)

Украина на сегодняшний день получила от западных партнеров около 10% от военной помощи, необходимой для противодействия российской агрессии.

Об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

Маляр отметила, что Украина в день тратит 5−6 тысяч артиллерийских снарядов, а Россия — в 10 раз больше.

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«На сегодняшний день Украина использует все свои мощности и силы, чтобы сопротивляться России. Возможности по вооружению, по количеству военнослужащих в России значительно превосходят. И какие бы усилия не прилагала Украина, какой бы профессиональной ни была наша армия, без помощи партнеров мы не сможем выиграть эту войну», — сказала она.

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По словам Маляр, сейчас необходимо задавать вопросы о четких сроках поставки военной помощи.

«Мы ожидаем, что наши западные партнеры не просто согласятся помогать, как это уже сейчас, но и будут четкие временные рамки, и это будут ближайшие сроки, и это будет именно та помощь, в которой нуждается Украина», — подчеркнула замминистра.

https://www.youtube.com/watch?v=CWjN__CuGwo

Ранее Маляр заявила, что Россия прилагает все усилия, чтобы сорвать поставки вооружения Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия, в том числе 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без мощного наступательного оружия война только затягивается.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Минобороны Украины Российская агрессия Военная помощь Запад Война России против Украины Анна Маляр

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