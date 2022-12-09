Украинская авиация нанесла почти 4000 ударов по позициям оккупантов, включая технику и склады боеприпасов — ВСУ 9 декабря, 11:59 Украинские летчики практически ежедневно наносят удары по позициям войск РФ (Фото:Воздушные силы ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину украинская авиация нанесла более 3800 групповых ударов по позициям войск РФ, а также по скоплению вражеской техники и складов боеприпасов.

Об этом сообщил спикер воздушные силы ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские летчики наносят удары по вражеским позициям практически ежедневно.

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«Наши летчики наносят удары каждый день, не дают расслабляться врагу и помогают нашим войскам сухопутным и другим силам обороны продвигаться на определенных направлениях и держать оборону тоже на определенных направлениях. Это происходит каждый день. Уже более 3800 групповых авиационных ударов нанесла авиация по враждебным позициям, технике, скоплению войск, складам боеприпасов», — отметил представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат уточнил, что сейчас интенсивность применения авиации как со стороны ВСУ, так и со стороны войск РФ, снизилась из-за погодных условий.

С конца августа ВСУ перешли в контрнаступление на юге и востоке Украины, нанося удары по складам РФ с боеприпасами и живой силе противника, удалось освободить почти всю Харьковскую область. 11 ноября украинские военные также освободили Херсон и выбили оккупантов с правого берега Херсонской области. ВСУ также постепенно освобождают Луганскую область.

После бегства войск РФ из Херсона наиболее сложная обстановка сохраняется в Донецкой области, в частности, в районе Бахмута.

На всех этих направлениях работает украинская авиация.



