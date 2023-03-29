Маляр: У россиян на Донбассе бывают потери за день в десять раз больше, чем у ВСУ

29 марта, 21:15
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Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Анна Маляр (Фото:facebook.com/ganna.maliar)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в отдельные дни российские войска теряли на Донбассе в 10 раз больше военных, чем ВСУ.

«Потери были больше у них и в 2014—2015, но сейчас тот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10», — пишет она в Telegram.

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Маляр отметила, что такое соотношение потерь фиксируют не каждый день и средний коэффициент ниже.

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«К сожалению, потери — это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны — уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше», — отметила она.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 172340 своих военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Анна Маляр

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