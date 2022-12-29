Военные преступления РФ. На деоккупированных территориях четырех областей Украины уже обнаружили 1116 тел погибших — Нацполиция 29 декабря, 17:04 В Изюме нашли массовое захоронение с более чем 440 могилами (Фото:НВ)

Полиция обнаружила на деоккупированных территориях Николаевской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областей уже 1116 тел погибших. Среди них 31 ребенок.

Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции, генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев во время брифинга.

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Он также уточнил, что только за вчера, 28 декабря, в Херсонской области обнаружены тела трех человек.

Следователи задокументировали 5398 военных преступлений. Больше всего производств — 42 тысячи — начали по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).