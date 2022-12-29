Военные преступления РФ. На деоккупированных территориях четырех областей Украины уже обнаружили 1116 тел погибших — Нацполиция

29 декабря, 17:04
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В Изюме нашли массовое захоронение с более чем 440 могилами (Фото:НВ)

В Изюме нашли массовое захоронение с более чем 440 могилами (Фото:НВ)

Полиция обнаружила на деоккупированных территориях Николаевской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областей уже 1116 тел погибших. Среди них 31 ребенок.

Об этом сообщил начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Национальной полиции, генерал полиции третьего ранга Алексей Сергеев во время брифинга.

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Он также уточнил, что только за вчера, 28 декабря, в Херсонской области обнаружены тела трех человек.

Следователи задокументировали 5398 военных преступлений. Больше всего производств — 42 тысячи — начали по статье 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

https://www.youtube.com/watch?v=vogMwWMLBOU&ab_channel=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Харьковская область Херсонская область Военные преступления РФ Нацполиция Война России против Украины

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