Сколько у Украины самолетов Су-24, способных нести ракеты Storm Shadow — ВВС Украина 12 августа, 09:21 Президент Украины Владимир Зеленский оставляет надпись на крылатой ракете SCALP, установленной на Су-24, 6 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Пока ВСУ не получат западные истребители, самолеты-носители дальнобойных ракет Storm Shadow будут оставаться главной воздушной угрозой для российских оккупационных войск. Как выяснила ВВС Україна, сейчас в Воздушных силах уже есть эскадрилья, в которую входят как бомбардировщики Су-24М, так и переоборудованные самолеты-разведчики Су-24МР.



Наиболее болезненные удары россиянам наносит 7-я бригада тактической авиации, которая базируется в Староконстантинове Хмельницкой области, говорится в статье корреспондента издания Олега Черныша.

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Еще в конце весны старые советские бомбардировщики Су-24М, которые стоят на вооружении бригады, удалось оборудовать новейшими британско-французскими ракетами Storm Shadow. Именно ими поражают вражеские арсеналы и штабы российских войск в тылу, а также мосты, ведущие в Крым.

Инфографика: NV

Как рассказал ВВС Україна источник, знакомый с этим вопросом, с начала российского вторжения ВСУ потеряли значительное количество Су-24М, их осталось не более шести единиц. Однако выход удалось найти.

По данным собеседника издания, удалось переоборудовать самолеты-разведчики Су-24МР, которых в Воздушных силах было около десятка. Из-за устаревших характеристик их мало использовали во время боевых действий. Но оказалось, что разведывательные самолеты можно модифицировать. На них установили специальное оборудование и превратили в ударные.

«Так Воздушные силы смогли получить целую бомбардировочную эскадрилью (обычно насчитывает 12-14 самолетов) Су-24М и Су-24МР для применения крылатых ракет», — пишет ВВС Украина.

Россия регулярно наносит ракетные удары по авиабазе в Староконстантинове. В Воздушных силах «прекрасно знают» о желании России уничтожить военные самолеты, поэтому авиацию рассредоточили, говорил представитель Воздушных сил Юрий Игнат 26 июня. По его словам, самолеты прячут, после чего авиаторы продолжают выполнять задачи, совершая ежедневно десятки боевых вылетов.

Последний мощный удар по авиабазе в Хмельницкой области произошел 5−6 августа. в Староконстантиновской громаде взрывной волной было повреждено несколько частных жилых домов, выбиты окна в учреждении культуры, помещении автовокзала и в коммерческом учреждении. Во время ликвидации последствий атаки погиб спасатель.

22 июня и 29 июля ВСУ ударили дальнобойными ракетами по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонской области в Крым. Мост существенно поврежден, перемещение боеприпасов и других грузов военного назначения невозможно. Заявлялось, что удар был нанесен Storm Shadow.