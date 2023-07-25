«Невероятный успех». В Госдепе уточнили заявление Блинкена о площади освобожденных Украиной территорий 25 июля, 09:15 Флаг Украины в освобожденном Нескучном Донецкой области, 13 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Спикер Госдепа Мэтью Миллер прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена об около 50% территорий, освобожденных Украиной от российских оккупантов.



Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 24 июля.

По словам Миллера, включая оккупированный Крым, Украина отвоевала около 45% захваченных Россией территорий.

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«Если вы посмотрите на период после 2014 года, не считая Крым, это примерно 61% территорий с момента начала полномасштабного вторжения. Значит, Украина уже достигла невероятного успеха в возвращении территорий, которые Россия временно оккупировала», — подчеркнул он.

23 июля Блинкен заявил, что Украина вернула себе около половины захваченной Россией территории, однако Киев столкнулся с сильным сопротивлением во время контрнаступления. По его мнению, война может продолжаться еще несколько месяцев, но главную цель вторжения Москва уже провалила.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на 25 июля с начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.

