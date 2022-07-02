Зеленский назвал количество освобожденных и оккупированных населенных пунктов Украины 2 июля, 23:58 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины освободили более тысячи населенных пунктов. В то же время еще 2,6 тысячи остаются под оккупацией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения.



«Удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 находятся под оккупацией. Сотни из них российская армия полностью разрушила», – сказал он.

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Кроме этого, Зеленский отметил, что десятки городов в разных областях Украины подверглись ракетным ударам.

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