Как ВСУ за пять недель освободили столько же территории, сколько РФ захватила за полгода и что означает публичное появление Герасимова — ISW 11 июля, 08:36 Артиллеристы ВСУ работают по вражеским целям из украинской 155-мм гаубицы Богдана, окрестности Бахмута, 5 июля 2023 (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Вооруженные силы Украины с начала контрнаступательных операций в июне уже освободили почти столько же территорий, сколько Россия захватила после 1 января 2023 года и по сей день.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 10 июля.

За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили за шесть месяцев. ISW подсчитал на основе собственных наблюдений за боями с привязкой местности, что с начала контрнаступления Украины 4 июня ВСУ отвоевали примерно 253 квадратных километра территории. Тогда как российские оккупанты захватили всего около 282 кв. км по всему театру боевых действий после 1 января. (Аналитики Института отдельно отмечают, что украинские официальные отчеты об освобожденной территории отличаются от оценок ISW — в основном из-за того, что Украина иначе рассчитывала свой изначальный контроль над местностью. Поэтому ISW представляет собственную цифру освобожденной территории, чтобы сравнить российские и украинские достижения).

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10 июля украинские войска вели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта: на Бахмутском, Бердянском (граница Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях. За прошедшую неделю, как сообщили в Генштабе ВСУ, украинские войска освободили 4 кв. км территории на Бахмутском направлении, а с начала контрнаступательных действий в целом 24 кв. км под Бахмутом. В Генштабе также сообщили, что на Бердянском и Мелитопольском направлениях украинские войска продвинулись до 1 километра, а всего с момента начала контрнаступления на этих направлениях украинские войска продвинулись на расстояние до 8,6 км.

Под Бахмутом украинские силы, похоже, стремятся захватить войска РФ в ловушку, а операции ВСУ на Бахмутском направлении за последние дни были призваны медленно охватить российские войска в городе и на его флангах. ISW оценивает заявления ВСУ об установлении огневого контроля над городом как более достоверные, чем предыдущие попытки россиян заявить о полном перекрытии украинских коммуникаций в Бахмуте и вокруг него во время штурмов города. В ISW также констатируют, что «страх перед огневым контролем Украины и неотвратимыми угрозами для Бахмута [сил оккупантов в городе] пронизывает российское информационное пространство», а российские «военкоры» неоднократно высказывали опасения, что ВСУ окружают российские силы в Бахмуте. Украинские контрнаступательные действия в этом направлении могут серьезно угрожать российскому контролю над Бахмутом, хотя еще рано прогнозировать освобождение города, констатируют в ISW.

Первое после мятежа вагнеровцев публичное появление генерала армии РФ Валерия Герасимова, начальника Генштаба России и главнокомандующего оккупационных войск в Украине, подтверждает предварительную оценку ISW о том, что он, вероятно, сохранит свою формальную официальную должность в российской армии. 10 июля Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых Герасимов заслушивает отчеты других командующих о якобы попытках ВСУ нанести удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, Ростовской и Калужской областях. Кремль ранее отреагировал на спекуляции относительно публичного отсутствия Герасимова, подтвердив его роль начальника Генштаба, а сейчас, похоже, решил «показать» Герасимова, чтобы ответить на новый взрыв слухов о его отсутствии или смещении после мятежа ЧВК Вагнера. В частности речь идет о предположениях, что командующий ВДВ России генерал-полковник Михаил Теплинский недавно принял обязанности Герасимова по руководству российскими операциями в Украине, хотя подтверждений этих предположений до сих пор нет. В то же время первое публичное появление Герасимова было сосредоточено на вопросах внутренней безопасности самой России, а не на российских операциях в Украине, которыми должен руководить командующий театром боевых действий, отмечают в ISW.

Подтвержденная Кремлем встреча Владимира Путина с Евгением Пригожиным не согласуется с предыдущей риторикой Кремля относительно Пригожина и его роли в частной военной компании Вагнера, констатируют в ISW. Аналитики отметили также, что один из прокремлевских «военкоров» охарактеризовал встречу Путина и Пригожина как попытку Кремля «мягко» отстранить Пригожина и реструктуризировать ЧВК Вагнера. В ISW же считают, что публичное появление Герасимова и признание встречи Путина и Пригожина, вероятно, является частью более широкого нарратива Москвы в попытке заверить, что Кремль обладает полным контролем ситуацию после мятежа вагнеров, и одновременно привлечь на свою сторону тех, кто склоняется к лояльности ЧВК Вагнера, и особенно самого Пригожина.