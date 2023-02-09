С начала большой войны РФ потеряла в Украине как минимум тысячу танков, еще более 500 захватили ВСУ — CNN 9 февраля, 12:16 В Генштабе называют большую цифру — более 3000 уничтоженных вражеских танков (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла как минимум 1000 своих танков, еще более 500 единиц техники захватили ВСУ во время боев, пишет CNN со ссылкой на данные мониторинговой группы Oryx.

Исследователи собирают визуальные свидетельства потерь военной техники российских оккупантов в Украине, и им уже удалось подтвердить около 1000 случаев потерь танков.

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Кроме того, еще 544 российских танка были захвачены украинскими войсками, 79 повреждены и 65 брошены.

По словам военного аналитика Oryx Якуба Яновского, мониторинговая группа фиксируют только те потери техники, которые может подтвердить визуально. При этом, реальное число подбитых танков РФ может быть ближе к 2 000.

«Россия начала войну с примерно 3000 действующих танков, так что есть большая вероятность, что Россия потеряла половину своих пригодных к эксплуатации танков», — отметил он.

В отчете исследователей также говорится, что 500 с лишним танков, захваченных Украиной у России, с лихвой покрывают 459 потерянных ею танков.

При этом, в Генштабе ВСУ называют большее количество потерянных РФ танков. По данным ведомства, с начала большой войны РФ уже потеряла в Украине 3255 танков.

5 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники в ВСУ сообщила, что масштабное наступление российских оккупантов начнется в ближайшие 10 дней, пока Украина не получила новые поставки оружия. Там заявили, что Киев «получил очень надежные разведданные о намерениях» России его начать.

В украинской разведке сообщали, что войска РФ могут пойти в новое наступление в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

По данным Bloomberg, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает, что новое наступление армии РФ в феврале-марте 2023 года, позволит оккупантам перехватить инициативу у ВСУ. При этом он настроен вести войну против Украины многие годы.

По данным Foreign Policy, в рамках подготовки к новому наступлению Россия начала вооружаться и уже имеет около 1800 танков, почти четыре тысячи бронемашин и 2700 артиллерийских систем.



