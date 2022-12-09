Уже 19 стран признали Голодомор геноцидом украинцев — МИД 9 декабря, 16:52 Голодомор 1932−1933 годов признан многими странами геноцидом украинцев со стороны сталинского режима (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В 19 странах мира Голодомор 1932−1933 годов официально признан геноцидом украинского народа.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины.

Государства, признавшие на законодательном уровне Голодомор 1932−1933 годов актом геноцида против украинского народа: Эстония (1993), Австралия (1993 и 2003), Канада (2003), Венгрия (2003), Литва (2005), Грузия Польша (2006), Перу (2007), Парагвай (2007), Эквадор (2007), Колумбия (2007), Мексика (2008), Латвия (2008), Португалия (2017), США (2018), Чехия (2022), Ирландия (2022), Молдова (2022), ФРГ (2022).

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В ведомстве поблагодарили эти страны за поддержку.

«Мы выражаем им искреннюю благодарность за такую поддержку и призываем страны, которые этого еще не сделали, принять соответствующие документы на законодательном уровне», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что продолжают призывать международное сообщество усиливать давление на Российскую Федерацию, увеличивать объемы военной и гуманитарной помощи правительству Украины, содействовать надлежащему расследованию и документации преступлений РФ в Украине, а также поддержать создание специального трибунала относительно преступлений агрессии РФ против Украины для привлечения России и ее руководства к ответственности.

Дипломаты заверили, что будут продолжать работу, направленную на официальное признание Голодомора 1932−1933 годов актом геноцида против украинского народа, а также отметили, что целенаправленное уничтожение всей национальной, этнической, расовой или религиозной группы является самым тяжелым из возможных преступлений против человечности.

«Ненаказанное зло опасно. Именно поэтому важно установить ответственность за преступления в прошлом, чтобы они не повторялись в будущем», — констатирует украинское внешнеполитическое ведомство.

В 2022 году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории. Как в Украине, так и во многих других странах Голодомор 1932−1933 годов впоследствии был признан геноцидом украинцев со стороны сталинского режима.

