Удар по аэродрому в Крыму: Forbes подсчитал, сколько могли стоить уничтоженные российские самолеты 12 августа, 07:19 Стала известна примерная стоимость уничтоженных самолетов на аэродроме вблизи Новофедоровки (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В результате удара по аэродрому возле Новофедоровки в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники. Издание Forbes посчитало их стоимость в зависимости от количества и классификации.

По данным издания, перед взрывами на аэродроме размещалась авиатехника стоимостью $650 — $850 миллионов.

Согласно подсчетам, ориентировочная стоимость российских самолетов составляет:

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Су-30СМ — $50 миллионов



Су-24МР — $6 миллионов

Ил-76 — $86 миллионов

В некоторых случаях могут быть обстоятельства, которые оказывают значительное влияние на цену отдельных единиц, отмечает издание.

Телеканал CNN сообщил, что во время взрывов на аэродроме в оккупированном Крыму Россия потеряла не меньше семи военных самолетов — самое больше количество за раз со времен Второй мировой войны.

Эксперты и OSINT-аналитики предположили, что на аэродроме могло быть уничтожено более десяти самолетов страны-террориста (по данным Генштаба ВСУ — девять). По мнению Воздушных сил, потери оккупантов выше.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.



Инфографика: НВ

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