Чистка рядов. Сколько сотрудников Нацполиции Украины уже проверили на коллаборацию с врагом 26 июня, 23:00 Цей матеріал також доступний українською Игорь Клименко (Фото:www.npu.gov.ua)

Глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью НВ рассказал, что на данный момент на возможную коллаборацию с оккупантами среди представителей полиции проверено 900 человек.

«Это именно по нашим работникам. 90% всех имеющихся производств — это производства именно Нацполиции, подразделения внутренней безопасности… Но я хочу отметить: часть людей, которых мы проверяем, которые уже сегодня проходят в рамках уголовных производств, — это бывшие работники Нацполиции, а также милиции до 2014 года», — сказал Клименко.

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По его словам, сначала с подозреваемыми ведут разговор, затем проверяют на полиграфе, затем снова проверяют по своим оперативным каналам.

«Только если мы действительно уверены, что то или иное лицо никоим образом не было связано с оккупантами, то даем возможность продолжить службу в Нацполиции», — добавил он.

Клименко также отметил, что эти 900 подозреваемых территориально находятся в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и частично в Харьковской областях.

По данным главы Нацполиции, уже есть почти 100 человек в отношении которых внутренняя безопасность собрала доказательную базу и им сообщили о подозрении.

«Им предложили возглавить полицию или стать руководителем какой-нибудь службы полиции, или просто проходить службу в оккупационной полиции в том или ином регионе. И такие люди соглашались на это сотрудничество», — рассказал Клименко.

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