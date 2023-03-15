За сутки оккупанты выпустили по Херсонской области почти 400 снарядов: обстреляны жилые кварталы Херсона, среди раненых двое спасателей 15 марта, 08:37 Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Херсонской области (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ 78 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив по региону почти 400 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

Российские оккупанты атаковали Херсон семь раз.

27 снарядов попали по жилым кварталам. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также территория предприятия.

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В результате вражеских атак ранения получили четыре человека.

Первый заместитель главы Херсонской облсовета Юрий Соболевский уточнил в своем Telegram, что среди пострадавших есть двое спасателей.

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.