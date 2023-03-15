За сутки оккупанты выпустили по Херсонской области почти 400 снарядов: обстреляны жилые кварталы Херсона, среди раненых двое спасателей

15 марта, 08:37
Поделиться:
Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Херсонской области (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Херсонской области (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

За минувшие сутки войска РФ 78 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области, выпустив по региону почти 400 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram.

Российские оккупанты атаковали Херсон семь раз.

27 снарядов попали по жилым кварталам. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также территория предприятия.

Видео дня

В результате вражеских атак ранения получили четыре человека.

Первый заместитель главы Херсонской облсовета Юрий Соболевский уточнил в своем Telegram, что среди пострадавших есть двое спасателей.

Читайте также:

Войска РФ систематический обстреливают Херсон и населенные пункты на правом берегу Херсонской области. Вражеские снаряды разрушают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных жителей региона.

В ОК Юг сообщили, что Силы обороны Украины пытаются отодвинуть российскую оккупационную армию хотя бы на 20 км от среза воды в Херсонской области, чтобы уменьшить количество обстрелов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X