Первая партия. Специалист предположил, сколько Великобритания выделит Украине снарядов с обедненным ураном и для каких целей 29 марта, 21:34 По мнению военного эксперта Александра Коваленко, Украина может рассчитывать на несколько сотен боеприпасов с обедненным ураном (Фото:Gertrud Zach / U.S. DOD)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал NV, какое количество снарядов с сердцевиной из обедненного урана, скорее всего, получит украинская армия и против каких целей следует применять такое оружие

По мнению Александра Коваленко, военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление, вряд ли Великобритания передавит вместе с танками Challenger 2 всего несколько десятков бронебойных снарядов с обедненным ураном.

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«Мне кажется, что эти боеприпасы будут предоставляться так же, как в свое время начинали с передачей высокоточных артиллерийских снарядов M982 Excalibur», — объясняет в интервью NV Коваленко.

Так, по его словам, сначала это могут быть небольшие и ограниченные партии. «Думаю, что до 500 единиц нам могут передать», — делает предположение об объемах первой партии снарядов эксперт.

Поскольку сначала у ВСУ будет эскадрон Challenger 2, то есть 14 танков, этого количества снарядов будет достаточно, чтобы на каждом из танков был боекомплект из 20 боеприпасов с обедненным ураном, а остальные — обычные снаряды.

По мнению Коваленко, боеприпас с сердцевиной из обедненного урана можно будет использовать для какого-то уникального случая, когда будет стоять задача гарантированно уничтожить какой-то подвижный или неподвижный объект, а обычные снаряды будут использоваться для среднестатистического применения.

Инфографика: NV

Также в интервью NV обозреватель группы Информационное сопротивление пояснил, что полученные от Великобритании снаряды с обедненным ураном можно использовать не только против танков противника, но и против другой вражеской бронетехники, таких как боевые бронемашины (ББМ), средне- и легкобронированной техники, а также по укрепрайонам, где необходимо пробивать броню.

«Самое главное, что они гораздо эффективнее пробивают броню и им противостоять очень тяжело», — уверяет Коваленко.

Напомним, 27 марта министр обороны Алексей Резников официально подтвердил, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину, отметив, что скоро эти машины приступят к своим боевым задачам.

А неделей ранее заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди сообщила, что вместе с основными боевыми танками Лондон передаст Киеву еще и снаряды с сердцевиной из обедненного урана.

Полную версию интервью с Александром Коваленко читайте здесь.