Снарядный голод РФ. Число снарядов, которые использует агрессор в сутки, сократилось в разы — военный эксперт

4 января, 18:29
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Женщина возле своего дома в Херсоне, поврежденного российскими обстрелами, 29 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Женщина возле своего дома в Херсоне, поврежденного российскими обстрелами, 29 декабря (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью Радио NV рассказал, что с начала полномасштабного российского вторжения количество снарядов, которые страна-агрессор использует в течение суток, сократилось в несколько раз.

«Если раньше, в начале войны, – это до 60 тысяч снарядов в сутки, то сейчас – 15-20», – сказал Снегирев Радио NV.

https://www.youtube.com/watch?v=CapJY9hQucw

Военный эксперт отметил, что уменьшить огневую активность оккупантов непосредственно на линии столкновения позволило нанесение огневого поражения по местам накопления тяжелой бронетехники и складам с БК.

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2 января представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона заявил, что российские оккупанты уже не используют боеприпасы на Донбассе так массированно, потому что могут столкнуться с их нехваткой.

По словам Череватого, теперь враг применяет по 20 тысяч снарядов на меньших участках фронта.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что сейчас количество боеприпасов, которые используют оккупанты, сократилось с 60 тыс. до 19-20 тыс. в сутки.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Россия Украина-Россия Война в Украине Снаряды Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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