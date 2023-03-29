Россия потеряла в Украине уже более 220 тысяч военных убитыми и ранеными — Уоллес озвучил оценки США 29 марта, 15:04 Тела ликвидированных российских солдат грузят в вагоны, май 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Россия потеряла в развязанной против Украины полномасштабной войне более 220 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие последние оценки США озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Об этом сообщила журналистка SkyNews Дебора Хейнс.

В Twitter она написала, что такие данные Уоллес озвучил во время брифинга со своим шведским коллегой в Лондоне в среду, 29 марта.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала большой войны Россия потеряла около 172 340 тысяч военных (610 за последние сутки) и тысячи единиц техники. По состоянию на февраль западные чиновники и американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) говорили о суммарных потерях России в 200−250 тысяч.

Американский офицер, СЕО Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс в интервью NV сказал, что сейчас украинская армия убивает около 25 000 российских солдат в месяц. Такими будут цифры за март, также около 75 тыс. потерь РФ в Украине за март — это раненые.

