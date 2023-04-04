В Беларуси находятся около четырех тысяч российских военных — ГПСУ 4 апреля, 19:30 Российская армия использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений (Фото:www.facebook.com/mod.mil.by?locale=ru_RU)

ГПСУ не фиксирует в Беларуси российской ударной группировки на границе с Украиной. По данным пограничников, на белорусских полигонах сейчас проходят подготовку около четырех тысяч военных РФ.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«На территории Беларуси продолжают находиться российские военные. По нашим данным, это чуть более четырех тысяч военнослужащих, и эти данные несколько ниже тех, что были раньше», — сказал он.

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Демченко добавил, что российская армия сейчас использует территорию Беларуси для обучения своих подразделений, а после подготовки солдат отправляют обратно в Россию.

Также, по его словам, в пограничной зоне не наблюдается активность вражеской техники и солдат.

«К счастью, на территории Беларуси на данный момент нет той ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины», — отметил Демченко.

3 апреля в Беларуси начали внезапную проверку боеготовности армии. Там предупредили, то на время маневров запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

Ранее командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев говорил, что Силы обороны Украины следят за перемещение военной техники в Беларуси и находятся в постоянной боевой готовности.