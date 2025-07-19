СБУ заявила, что поразила 2 тысячи российских танков с начала полномасштабной войны

СБУ поразили 2 тысяч российских танков с начала большой войны (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Сотрудники СБУ поразили 2 тысяч российских танков с начала полномасштабной войны России против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в субботу, 19 июля.

Таким образом, каждый шестой танк, подбитый Силами обороны Украины за более чем три года, является результатом работы СБУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, российская армия потеряла на войне в Украине 11 032 танков.

В июне Институт изучения войны (ISW) писал, что потребление Россией своих запасов танков советской эпохи, по-видимому, замедляется из-за все более широкого перехода к использованию мотоциклов и вездеходов на поле боя.

В отчете говорилось, что спутниковые снимки российских складов танков и бронетехники указывают на то, что РФ все еще располагает 46% своих довоенных запасов танков, 42% довоенных запасов боевых машин пехоты и 48% довоенных запасов бронетранспортеров.

Главное управление разведки отмечало, что российские оккупанты вынуждены бросать на фронт старые танки Т-62 из-за нехватки современной бронированной техники