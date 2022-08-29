За два месяца. В Бердянске российский паспорт получили меньше 1% жителей — Центр национального сопротивления 29 августа, 16:02 Женщина проходит мимо российских кафиров (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Бердянске российский паспорт получили меньше 1% жителей, сообщили в Центре национального сопротивления.

В центре добавили, что в городе с июля и почти до конца августа российские паспорта получили около 800 человек.

«Заметим, что до войны в городе проживало более 113 тыс. человек, из них 88 тыс. взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получил меньше процента жителей», — говорится в сообщении.

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В центре заявили, что такие цифры лучше всего иллюстрируют уровень поддержки оккупантов со стороны местных жителей.

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