За два месяца. В Бердянске российский паспорт получили меньше 1% жителей — Центр национального сопротивления

29 августа, 16:02
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Женщина проходит мимо российских кафиров (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Женщина проходит мимо российских кафиров (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Бердянске российский паспорт получили меньше 1% жителей, сообщили в Центре национального сопротивления.

В центре добавили, что в городе с июля и почти до конца августа российские паспорта получили около 800 человек.

«Заметим, что до войны в городе проживало более 113 тыс. человек, из них 88 тыс. взрослого населения. То есть российский паспорт за два месяца получил меньше процента жителей», — говорится в сообщении.

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В центре заявили, что такие цифры лучше всего иллюстрируют уровень поддержки оккупантов со стороны местных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=cmqmEroRcN0
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Паспорт Бердянск Война России против Украины

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