Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов: за сутки в Украине ликвидированы 460 военных РФ

2 мая, 08:32
Поделиться:
За сутки уничтожены десятки единиц техники оккупантов (Фото:Минобороны/Facebook)

За сутки уничтожены десятки единиц техники оккупантов (Фото:Минобороны/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 191 тысячувоенных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 2 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 191420 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3701 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7193 (+1) ед,
  • артиллерийских систем — 2930 (+9) ед,
  • РСЗО — 544 (+0) ед,
  • средства ПВО — 298 (+3) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1),
  • крылатые ракеты — 947 (+15),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед,
  • специальная техника — 360 (+2).

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Читайте также:
Журналисты установили еще более 1200 ликвидированных оккупантов в Украине — BBC

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X