Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов: за сутки в Украине ликвидированы 460 военных РФ 2 мая, 08:32 За сутки уничтожены десятки единиц техники оккупантов (Фото:Минобороны/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 191 тысячувоенных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 2 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 191420 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 3701 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7193 ( +1) ед,

+1) ед, артиллерийских систем — 2930 ( +9) ед,

+9) ед, РСЗО — 544 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 298 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 947 ( +15),

+15), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5851 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 360 ( +2).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



