Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупантов: за сутки в Украине ликвидированы 460 военных РФ
За сутки уничтожены десятки единиц техники оккупантов (Фото:Минобороны/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 191 тысячувоенных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 2 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 191420 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3701 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7193 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 2930 (+9) ед,
- РСЗО — 544 (+0) ед,
- средства ПВО — 298 (+3) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2477 (+1),
- крылатые ракеты — 947 (+15),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5851 (+6) ед,
- специальная техника — 360 (+2).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.