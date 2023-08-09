Оккупанты понесли колоссальные потери: за сутки ВСУ ликвидировали более 800 военных армии РФ
Силы обороны Украины уничтожили уже десятки тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Stringer/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 251 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 9 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 251 620 (+820) человек ликвидировано,
- танков — 4262 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8290 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5013 (+17) ед,
- РСЗО — 711 (+2) ед,
- средств ПВО — 469 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 312 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4175 (+17),
- крылатых ракет — 1377 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7479 (+19) ед,
- специальной техники — 742 (+5).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.