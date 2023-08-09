Оккупанты понесли колоссальные потери: за сутки ВСУ ликвидировали более 800 военных армии РФ 9 августа, 08:36 Силы обороны Украины уничтожили уже десятки тысяч единиц военной техники РФ (Фото:Stringer/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 820 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 251 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 9 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 251 620 ( +820) человек ликвидировано,

+820) человек ликвидировано, танков — 4262 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 8290 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 5013 ( +17) ед,

+17) ед, РСЗО — 711 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 469 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 312 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4175 ( +17),

+17), крылатых ракет — 1377 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7479 ( +19) ед,

+19) ед, специальной техники — 742 ( +5).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

