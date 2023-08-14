Минус 500 оккупантов, танки и дроны. Генштаб ВСУ рассказал о потерях войск РФ в Украине за сутки 14 августа, 08:29 Армия РФ уже потеряла в Украине около 30 тысяч военной техники (Фото:ГПСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 254 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 14 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 254 380 ( +530) человек ликвидировано,

+530) человек ликвидировано, танков — 4306 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 8354 ( +19) ед,

+19) ед, артиллерийских систем — 5099 ( +27) ед,

+27) ед, РСЗО — 714 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 479 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4213 ( +9),

+9), крылатых ракет — 1379 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7562 ( +19) ед,

+19) ед, специальной техники — 766 ( +6).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо более крупного наступления.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.