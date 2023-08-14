Минус 500 оккупантов, танки и дроны. Генштаб ВСУ рассказал о потерях войск РФ в Украине за сутки

14 августа, 08:29
Поделиться:
Армия РФ уже потеряла в Украине около 30 тысяч военной техники (Фото:ГПСУ)

Армия РФ уже потеряла в Украине около 30 тысяч военной техники (Фото:ГПСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 254 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 14 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 254 380 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 4306 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 8354 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 5099 (+27) ед,
  • РСЗО — 714 (+1) ед,
  • средств ПВО — 479 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4213 (+9),
  • крылатых ракет — 1379 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7562 (+19) ед,
  • специальной техники — 766 (+6).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо более крупного наступления.

Читайте также:

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X