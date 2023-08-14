Минус 500 оккупантов, танки и дроны. Генштаб ВСУ рассказал о потерях войск РФ в Украине за сутки
Армия РФ уже потеряла в Украине около 30 тысяч военной техники (Фото:ГПСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 530 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 254 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 14 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 254 380 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4306 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8354 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 5099 (+27) ед,
- РСЗО — 714 (+1) ед,
- средств ПВО — 479 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4213 (+9),
- крылатых ракет — 1379 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7562 (+19) ед,
- специальной техники — 766 (+6).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь «превью» гораздо более крупного наступления.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.