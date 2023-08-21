Минус почти 500 оккупантов, танки и БМП. Генштаб ВСУ раскрыл данные о суточных потерях армии РФ в Украине 21 августа, 08:37 РФ уже потеряла на войне против Украины более четверти миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 258 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 21 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 257 930 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 4358 ( +12) ед,

+12) ед, боевых бронированных машин — 8449 ( +14) ед,

+14) ед, артиллерийских систем — 5264 ( +19) ед,

+19) ед, РСЗО — 719 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 489 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4309 ( +5),

+5), крылатых ракет — 1406 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7692 ( +12) ед,

+12) ед, специальной техники — 794 ( +4).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.

