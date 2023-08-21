Минус почти 500 оккупантов, танки и БМП. Генштаб ВСУ раскрыл данные о суточных потерях армии РФ в Украине
РФ уже потеряла на войне против Украины более четверти миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 258 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 21 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 257 930 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 4358 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 8449 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 5264 (+19) ед,
- РСЗО — 719 (+2) ед,
- средств ПВО — 489 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4309 (+5),
- крылатых ракет — 1406 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7692 (+12) ед,
- специальной техники — 794 (+4).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.
Войска РФ несут огромные потери.