Минус почти 500 оккупантов, танки и БМП. Генштаб ВСУ раскрыл данные о суточных потерях армии РФ в Украине

21 августа, 08:37
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РФ уже потеряла на войне против Украины более четверти миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

РФ уже потеряла на войне против Украины более четверти миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 258 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 21 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 257 930 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 4358 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин — 8449 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 5264 (+19) ед,
  • РСЗО — 719 (+2) ед,
  • средств ПВО — 489 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4309 (+5),
  • крылатых ракет — 1406 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7692 (+12) ед,
  • специальной техники — 794 (+4).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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