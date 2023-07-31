Ликвидированы почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях войск РФ в Украине
Общие потери РФ в Украине превысили 246 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 246 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 31 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 246 190 (+490) человек ликвидировано,
- танков — 4211 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 8188 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 4816 (+21) ед,
- РСЗО — 699 (+1) ед,
- средств ПВО — 460 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4017 (+6),
- крылатых ракет — 1347 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7292 (+17) ед,
- специальной техники — 715 (+4).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.