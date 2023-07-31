Ликвидированы почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях войск РФ в Украине

31 июля, 08:34
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Общие потери РФ в Украине превысили 246 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Общие потери РФ в Украине превысили 246 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 246 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 31 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 246 190 (+490) человек ликвидировано,
  • танков — 4211 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 8188 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 4816 (+21) ед,
  • РСЗО — 699 (+1) ед,
  • средств ПВО — 460 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4017 (+6),
  • крылатых ракет — 1347 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7292 (+17) ед,
  • специальной техники — 715 (+4).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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