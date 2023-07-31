Ликвидированы почти 500 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях войск РФ в Украине 31 июля, 08:34 Общие потери РФ в Украине превысили 246 тысяч убитыми (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 490 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 246 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 31 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 246 190 ( +490) человек ликвидировано,

+490) человек ликвидировано, танков — 4211 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 8188 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 4816 ( +21) ед,

+21) ед, РСЗО — 699 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 460 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4017 ( +6),

+6), крылатых ракет — 1347 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7292 ( +17) ед,

+17) ед, специальной техники — 715 ( +4).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



