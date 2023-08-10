Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 военных РФ, уничтожен вражеский вертолет 10 августа, 08:33 Армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов, уничтожен вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 10 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 252 200 ( +580) человек ликвидировано,

+580) человек ликвидировано, танков — 4278 ( +16) ед,

+16) ед, боевых бронированных машин — 8303 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 5028 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 711 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 469 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 313 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 ( +4),

+4), крылатых ракет — 1377 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7495 ( +16) ед,

+16) ед, специальной техники — 746 ( +4).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

