Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 военных РФ, уничтожен вражеский вертолет

10 августа, 08:33
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Армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов, уничтожен вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 10 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 252 200 (+580) человек ликвидировано,
  • танков — 4278 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин — 8303 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 5028 (+15) ед,
  • РСЗО — 711 (+0) ед,
  • средств ПВО — 469 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4),
  • крылатых ракет — 1377 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7495 (+16) ед,
  • специальной техники — 746 (+4).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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