Потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 600 военных РФ, уничтожен вражеский вертолет
Армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 580 российских оккупантов, уничтожен вертолет. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 252 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 10 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 252 200 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 4278 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 8303 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 5028 (+15) ед,
- РСЗО — 711 (+0) ед,
- средств ПВО — 469 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4),
- крылатых ракет — 1377 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7495 (+16) ед,
- специальной техники — 746 (+4).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.