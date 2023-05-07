Минус 660 оккупантов и 18 беспилотников. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 7 мая, 08:07 Тело убитого российского солдата недалеко от Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 7 мая, потери РФ составляют:

личный состав - около 193430 (+660) человек ликвидировано

танки — 3723 (+6)

боевые бронированные машины — 7248 (+10) Видео дня

артиллерийские системы - 3010 (+18)

РСЗО - 554 (+2)

средства ПВО - 306 (+0)

самолеты — 308 (+0)

вертолеты — 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18)

крылатые ракеты - 947 (+0)

корабли /катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 5952 (+16)

специальная техника - 380 (+5)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.