Минус 660 оккупантов и 18 беспилотников. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине

7 мая, 08:07
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Тело убитого российского солдата недалеко от Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Тело убитого российского солдата недалеко от Бахмута, 10 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 7 мая, потери РФ составляют:

  • личный состав - около 193430 (+660) человек ликвидировано

  • танки — 3723 (+6)

  • боевые бронированные машины — 7248 (+10)

    Видео дня

  • артиллерийские системы - 3010 (+18)

  • РСЗО - 554 (+2)

  • средства ПВО - 306 (+0)

  • самолеты — 308 (+0)

  • вертолеты — 294 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18)

  • крылатые ракеты - 947 (+0)

  • корабли /катера — 18 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 5952 (+16)

  • специальная техника - 380 (+5)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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