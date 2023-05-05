Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине за сутки: ликвидированы более 600 оккупантов
С начала большой войны ВСУ ликвидировали уже более 193 тысяч военных РФ (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 5 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 193210 (+620) человек ликвидировано,
- танков — 3710 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7224 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2978 (+16) ед,
- РСЗО — 550 (+3) ед,
- средства ПВО — 304 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17),
- крылатые ракеты — 947 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30) ед,
- специальная техника — 373 (+3).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.