Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине за сутки: ликвидированы более 600 оккупантов

5 мая, 08:34
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С начала большой войны ВСУ ликвидировали уже более 193 тысяч военных РФ (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

С начала большой войны ВСУ ликвидировали уже более 193 тысяч военных РФ (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 5 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 193210 (+620) человек ликвидировано,
  • танков — 3710 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 7224 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2978 (+16) ед,
  • РСЗО — 550 (+3) ед,
  • средства ПВО — 304 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 (+17),
  • крылатые ракеты — 947 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5916 (+30) ед,
  • специальная техника — 373 (+3).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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