Генштаб ВСУ обновил данные о потерях армии РФ в Украине за сутки: ликвидированы более 600 оккупантов 5 мая, 08:34 С начала большой войны ВСУ ликвидировали уже более 193 тысяч военных РФ (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 193 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 5 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 193210 ( +620) человек ликвидировано,

+620) человек ликвидировано, танков — 3710 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 7224 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2978 ( +16) ед,

+16) ед, РСЗО — 550 ( +3) ед,

+3) ед, средства ПВО — 304 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2540 ( +17),

+17), крылатые ракеты — 947 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5916 ( +30) ед,

+30) ед, специальная техника — 373 ( +3).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



