Потери армии РФ в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали 450 оккупантов, уничтожена вражеская техника 1 мая, 08:32 Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 450 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 190 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 1 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 190960 ( +450) человек ликвидировано,

+450) человек ликвидировано, танков — 3700 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7192 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 2921 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 544 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 295 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 932 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5845 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — 359 ( +2).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.