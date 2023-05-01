Потери армии РФ в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали 450 оккупантов, уничтожена вражеская техника

1 мая, 08:32
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Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 450 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 190 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 1 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 190960 (+450) человек ликвидировано,
  • танков — 3700 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7192 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2921 (+7) ед,
  • РСЗО — 544 (+0) ед,
  • средства ПВО — 295 (+0) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1),
  • крылатые ракеты — 932 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3) ед,
  • специальная техника — 359 (+2).

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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