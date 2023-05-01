Потери армии РФ в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали 450 оккупантов, уничтожена вражеская техника
Оккупационная армия РФ уже потеряла в Украине десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 450 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 190 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 1 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 190960 (+450) человек ликвидировано,
- танков — 3700 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7192 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2921 (+7) ед,
- РСЗО — 544 (+0) ед,
- средства ПВО — 295 (+0) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2476 (+1),
- крылатые ракеты — 932 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5845 (+3) ед,
- специальная техника — 359 (+2).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.