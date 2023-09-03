Минус 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях армии РФ в Украине за сутки
Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 264 тысячи убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 264 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 1 сентября, потери РФ составляют:
- личного состава — 264 660 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4476 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8649 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5582 (+22) ед,
- РСЗО — 739 (+3) ед,
- средств ПВО — 502 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4444 (+11),
- крылатых ракет — 1447 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед,
- специальной техники — 841 (+6).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.