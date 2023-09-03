Минус 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях армии РФ в Украине за сутки 3 сентября, 07:58 Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 264 тысячи убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 264 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 1 сентября, потери РФ составляют:



личного состава — 264 660 ( +600) человек ликвидировано,

+600) человек ликвидировано, танков — 4476 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 8649 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 5582 ( +22) ед,

+22) ед, РСЗО — 739 ( +3) ед,

+3) ед, средств ПВО — 502 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4444 ( +11),

+11), крылатых ракет — 1447 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 8102 ( +59) ед,

+59) ед, специальной техники — 841 ( +6).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

