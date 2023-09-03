Минус 600 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о потерях армии РФ в Украине за сутки

3 сентября, 07:58
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Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 264 тысячи убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Потери оккупационной армии РФ в Украине превысили 264 тысячи убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 264 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 1 сентября, потери РФ составляют:

  • личного состава — 264 660 (+600) человек ликвидировано,
  • танков — 4476 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8649 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 5582 (+22) ед,
  • РСЗО — 739 (+3) ед,
  • средств ПВО — 502 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4444 (+11),
  • крылатых ракет — 1447 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8102 (+59) ед,
  • специальной техники — 841 (+6).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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