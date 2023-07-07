Более 500 оккупантов убитыми за сутки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях живой силы и техники армии РФ в Украине
Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 233 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 7 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 232 810 (+510) человек ликвидировано,
- танков — 4070 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7944 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 4330 (+20) ед,
- РСЗО — 658 (+1) ед,
- средств ПВО — 408 (+4) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17),
- крылатых ракет — 1271 (+7),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6898 (+10) ед,
- специальной техники — 612 (+7).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.