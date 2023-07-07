Более 500 оккупантов убитыми за сутки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях живой силы и техники армии РФ в Украине 7 июля, 08:38 Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 233 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 7 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 232 810 ( +510) человек ликвидировано,

+510) человек ликвидировано, танков — 4070 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7944 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 4330 ( +20) ед,

+20) ед, РСЗО — 658 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 408 ( +4) ед,

+4) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3652 ( +17),

+17), крылатых ракет — 1271 ( +7),

+7), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6898 ( +10) ед,

+10) ед, специальной техники — 612 ( +7).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.