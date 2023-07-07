Более 500 оккупантов убитыми за сутки. Генштаб ВСУ рассказал о потерях живой силы и техники армии РФ в Украине

7 июля, 08:38
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Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Оккупационная армия РФ несет колоссальные потери в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 510 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 233 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 7 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 232 810 (+510) человек ликвидировано,
  • танков — 4070 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7944 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 4330 (+20) ед,
  • РСЗО — 658 (+1) ед,
  • средств ПВО — 408 (+4) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17),
  • крылатых ракет — 1271 (+7),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6898 (+10) ед,
  • специальной техники — 612 (+7).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

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В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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