Минус 400 оккупантов и десятки крылатых ракет. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине

30 мая, 08:32
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Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 208 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 30 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 207440 (+410) человек ликвидировано,
  • танков — 3802 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,
  • артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средства ПВО — 332 (+1) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),
  • крылатые ракеты — 1107 (+51),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,
  • специальная техника — 454 (+1).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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