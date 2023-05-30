Минус 400 оккупантов и десятки крылатых ракет. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине
Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 208 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 30 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 207440 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 3802 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7469 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 3445 (+10) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 332 (+1) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 (+38),
- крылатые ракеты — 1107 (+51),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6219 (+12) ед,
- специальная техника — 454 (+1).
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.