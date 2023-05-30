Минус 400 оккупантов и десятки крылатых ракет. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях армии РФ в Украине 30 мая, 08:32 Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются 208 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 30 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 207440 ( +410) человек ликвидировано,

+410) человек ликвидировано, танков — 3802 ( +1) ед,

+1) ед, боевых бронированных машин — 7469 ( +2) ед,

+2) ед, артиллерийских систем — 3445 ( +10) ед,

+10) ед, РСЗО — 575 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 332 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3092 ( +38),

+38), крылатые ракеты — 1107 ( +51),

+51), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6219 ( +12) ед,

+12) ед, специальная техника — 454 ( +1).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



