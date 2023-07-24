Огромные потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, уничтожены танки и артсистемы — Генштаб 24 июля, 08:40 РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц своей военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 242 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 24 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 242 620 ( +660) человек ликвидировано,

+660) человек ликвидировано, танков — 4162 ( +11) ед,

+11) ед, боевых бронированных машин — 8118 ( +13) ед,

+13) ед, артиллерийских систем — 4675 ( +17) ед,

+17) ед, РСЗО — 697 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 452 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3963 ( +5),

+5), крылатых ракет — 1307 ( +9),

+9), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7182 ( +10) ед,

+10) ед, специальной техники — 698 ( +2).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



