Огромные потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, уничтожены танки и артсистемы — Генштаб
РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц своей военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 242 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 24 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 242 620 (+660) человек ликвидировано,
- танков — 4162 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8118 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 4675 (+17) ед,
- РСЗО — 697 (+0) ед,
- средств ПВО — 452 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3963 (+5),
- крылатых ракет — 1307 (+9),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7182 (+10) ед,
- специальной техники — 698 (+2).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.