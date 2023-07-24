Огромные потери агрессора. За сутки ВСУ ликвидировали почти 700 оккупантов, уничтожены танки и артсистемы — Генштаб

24 июля, 08:40
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РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц своей военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)

РФ потеряла в Украине уже почти 30 тысяч единиц своей военной техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 242 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 24 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 242 620 (+660) человек ликвидировано,
  • танков — 4162 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8118 (+13) ед,
  • артиллерийских систем — 4675 (+17) ед,
  • РСЗО — 697 (+0) ед,
  • средств ПВО — 452 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3963 (+5),
  • крылатых ракет — 1307 (+9),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7182 (+10) ед,
  • специальной техники — 698 (+2).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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