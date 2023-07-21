Минус почти 700 российских оккупантов. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные об огромных потерях войск РФ в Украине 21 июля, 08:38 Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 240 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 240 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 21 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 240 690 ( +680) человек ликвидировано,

+680) человек ликвидировано, танков — 4133 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8080 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 4610 ( +18) ед,

+18) ед, РСЗО — 692 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 440 ( +7) ед,

+7) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3933 ( +15),

+15), крылатых ракет — 1298 ( +5),

+5), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7145 ( +11) ед,

+11) ед, специальной техники — 686 ( +1).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



