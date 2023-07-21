Минус почти 700 российских оккупантов. Генштаб ВСУ обнародовал новые данные об огромных потерях войск РФ в Украине
Общие потери армии РФ с начала большой войны против Украины превысили 240 тысяч убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 680 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 240 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 21 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 240 690 (+680) человек ликвидировано,
- танков — 4133 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8080 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 4610 (+18) ед,
- РСЗО — 692 (+0) ед,
- средств ПВО — 440 (+7) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3933 (+15),
- крылатых ракет — 1298 (+5),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7145 (+11) ед,
- специальной техники — 686 (+1).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.