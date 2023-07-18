Более 700 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях армии РФ в Украине за сутки

18 июля, 08:42
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Армия РФ потеряла в войне против Украины тысячи единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

Армия РФ потеряла в войне против Украины тысячи единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 710 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 18 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 239 010 (+710) человек ликвидировано,
  • танков — 4119 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8051 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 4542 (+38) ед,
  • РСЗО — 689 (+4) ед,
  • средств ПВО — 428 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3839 (+11),
  • крылатых ракет — 1273 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7086 (+27) ед,
  • специальной техники — 677 (+0).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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