Более 700 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о новых потерях армии РФ в Украине за сутки 18 июля, 08:42 Армия РФ потеряла в войне против Украины тысячи единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 710 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 239 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 18 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 239 010 ( +710) человек ликвидировано,

+710) человек ликвидировано, танков — 4119 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8051 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 4542 ( +38) ед,

+38) ед, РСЗО — 689 ( +4) ед,

+4) ед, средств ПВО — 428 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3839 ( +11),

+11), крылатых ракет — 1273 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7086 ( +27) ед,

+27) ед, специальной техники — 677 ( +0).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



