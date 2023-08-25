Почти 500 оккупантов и десятки артсистем. Генштаб ВСУ обновил данные о суточных потерях войск РФ в Украине

25 августа, 08:36
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ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц техники оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц техники оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 260 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 25 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 259 630 (+470) человек ликвидировано,
  • танков — 4378 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 8521 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 5361 (+28) ед,
  • РСЗО — 724 (+1) ед,
  • средств ПВО — 495 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4356 (+12),
  • крылатых ракет — 1409 (+3),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7790 (+17) ед,
  • специальной техники — 802 (+1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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