Почти 500 оккупантов и десятки артсистем. Генштаб ВСУ обновил данные о суточных потерях войск РФ в Украине 25 августа, 08:36 ВСУ уничтожили уже десятки тысяч единиц техники оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 260 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 25 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 259 630 ( +470) человек ликвидировано,

+470) человек ликвидировано, танков — 4378 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 8521 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 5361 ( +28) ед,

+28) ед, РСЗО — 724 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 495 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4356 ( +12),

+12), крылатых ракет — 1409 ( +3),

+3), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7790 ( +17) ед,

+17) ед, специальной техники — 802 ( +1).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



