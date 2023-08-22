Ликвидировано более 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и техники армии РФ в Украине 22 августа, 08:44 РФ уже потеряла в Украине более 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 258 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 22 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 258 340 ( +410) человек ликвидировано,

+410) человек ликвидировано, танков — 4362 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 8476 ( +27) ед,

+27) ед, артиллерийских систем — 5295 ( +31) ед,

+31) ед, РСЗО — 721 ( +2) ед,

+2) ед, средств ПВО — 491 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4312 ( +3),

+3), крылатых ракет — 1406 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7722 ( +30) ед,

+30) ед, специальной техники — 797 ( +3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.