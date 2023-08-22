Ликвидировано более 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и техники армии РФ в Украине

22 августа, 08:44
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РФ уже потеряла в Украине более 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ уже потеряла в Украине более 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 258 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 22 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 258 340 (+410) человек ликвидировано,
  • танков — 4362 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8476 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 5295 (+31) ед,
  • РСЗО — 721 (+2) ед,
  • средств ПВО — 491 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3),
  • крылатых ракет — 1406 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30) ед,
  • специальной техники — 797 (+3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.

Войска РФ несут огромные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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