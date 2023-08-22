Ликвидировано более 400 оккупантов. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях живой силы и техники армии РФ в Украине
РФ уже потеряла в Украине более 30 тысяч единиц военной техники (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 410 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 258 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на вторник, 22 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 258 340 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 4362 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8476 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 5295 (+31) ед,
- РСЗО — 721 (+2) ед,
- средств ПВО — 491 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4312 (+3),
- крылатых ракет — 1406 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30) ед,
- специальной техники — 797 (+3).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Всего с начала контрнаступления украинские военные освободили более 192 кв. км территории на юге Украины и 40 кв. км на Бахмутском направлении.
Войска РФ несут огромные потери.