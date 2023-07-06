Минус 600 российских оккупантов, танки и дроны. Генштаб ВСУ уточнил данные суточных потерях войск РФ в Украине 6 июля, 09:36 Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячи убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячb военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 6 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 232 300 ( +600) человек ликвидировано,

+600) человек ликвидировано, танков — 4068 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 7932 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 4310 ( +22) ед,

+22) ед, РСЗО — 657 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 404 ( +9) ед,

+9) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3614 ( +12),

+12), крылатых ракет — 1264 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6888 ( +23) ед,

+23) ед, специальной техники — 605 ( +7).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.