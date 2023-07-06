Минус 600 российских оккупантов, танки и дроны. Генштаб ВСУ уточнил данные суточных потерях войск РФ в Украине
Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячи убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячb военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 6 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 232 300 (+600) человек ликвидировано,
- танков — 4068 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 7932 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 4310 (+22) ед,
- РСЗО — 657 (+1) ед,
- средств ПВО — 404 (+9) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3614 (+12),
- крылатых ракет — 1264 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6888 (+23) ед,
- специальной техники — 605 (+7).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.