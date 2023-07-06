Минус 600 российских оккупантов, танки и дроны. Генштаб ВСУ уточнил данные суточных потерях войск РФ в Украине

6 июля, 09:36
Поделиться:
Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячи убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Потери РФ в Украине с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячи убитыми (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 232 тысячb военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 6 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 232 300 (+600) человек ликвидировано,
  • танков — 4068 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 7932 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 4310 (+22) ед,
  • РСЗО — 657 (+1) ед,
  • средств ПВО — 404 (+9) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3614 (+12),
  • крылатых ракет — 1264 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6888 (+23) ед,
  • специальной техники — 605 (+7).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Читайте также:
Сырский сравнил потери оккупационной армии РФ и ВСУ в ходе контрнаступления

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X