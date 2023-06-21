Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов, уничтожена техника армии РФ

21 июня, 08:41
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Уничтоженная в Украине техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Уничтоженная в Украине техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 21 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 222000 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 4009 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 7771 (+21) ед,
  • артиллерийских систем — 3920 (+32) ед,
  • РСЗО — 615 (+1) ед,
  • средства ПВО — 375 (+3) ед,
  • самолетов — 314 (+0) ед,
  • вертолетов — 306 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3428 (+35),
  • крылатые ракеты — 1214 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22) ед,
  • специальная техника — 539 (+8).

Видео дня

За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 306 вертолетов разных типов.

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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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