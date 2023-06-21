Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов, уничтожена техника армии РФ 21 июня, 08:41 Уничтоженная в Украине техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 21 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 222000 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 4009 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 7771 ( +21) ед,

+21) ед, артиллерийских систем — 3920 ( +32) ед,

+32) ед, РСЗО — 615 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 375 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 314 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 306 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3428 ( +35),

+35), крылатые ракеты — 1214 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6667 ( +22) ед,

+22) ед, специальная техника — 539 ( +8).

Видео дня

За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 306 вертолетов разных типов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.



