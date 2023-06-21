Новые данные Генштаба: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 оккупантов, уничтожена техника армии РФ
Уничтоженная в Украине техника оккупационной армии РФ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 222 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 21 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 222000 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4009 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 7771 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 3920 (+32) ед,
- РСЗО — 615 (+1) ед,
- средства ПВО — 375 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 306 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3428 (+35),
- крылатые ракеты — 1214 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22) ед,
- специальная техника — 539 (+8).
За последнюю неделю ВСУ уничтожили шесть российских ударных вертолетов Ка-52, также известных как Аллигатор. Всего с начала большой войны оккупационная армия РФ лишилась 306 вертолетов разных типов.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.