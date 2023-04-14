Минус 500 оккупантов и почти 20 танков. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях войск РФ в Украине 14 апреля, 08:27 ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники (Фото:Минобороны/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 181 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 14 апреля, потери РФ составляют:

личного состава — 181090 ( +500) человек ликвидировано,

+500) человек ликвидировано, танков — 3650 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7069 ( +16) ед,

+16) ед, артиллерийских систем — 2784 ( +7) ед,

+7) ед, РСЗО — 535 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 283 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 307 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 293 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 911 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5640 ( +3) ед,

+3) ед, специальная техника — 321 ( +1).

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.