Минус 500 оккупантов и почти 20 танков. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях войск РФ в Украине
ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники (Фото:Минобороны/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 181 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 14 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — 181090 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 3650 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 7069 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 2784 (+7) ед,
- РСЗО — 535 (+0) ед,
- средства ПВО — 283 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5640 (+3) ед,
- специальная техника — 321 (+1).
Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.