Минус 500 оккупантов и почти 20 танков. Генштаб ВСУ рассказал о суточных потерях войск РФ в Украине

14 апреля, 08:27
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ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники (Фото:Минобороны/Facebook)

ВСУ ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской техники (Фото:Минобороны/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 181 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 14 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 181090 (+500) человек ликвидировано,
  • танков — 3650 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 7069 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2784 (+7) ед,
  • РСЗО — 535 (+0) ед,
  • средства ПВО — 283 (+0) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5640 (+3) ед,
  • специальная техника — 321 (+1).

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские оккупанты из-за огромных потерь среди боевиков ЧВК Вагнера перебрасывают в Бахмут Донецкой области элитные подразделения.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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