Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских военных, уничтожено восемь танков 4 июня, 09:00 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 210 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 4 июня, потери РФ составляют:

личный состав — около 209940 (+470) человек ликвидировано

танки — 3837 (+8)

боевые бронированные машины — 7512 (+10) Видео дня

артиллерийские системы — 3555 (+22)

РСЗО — 583 (+1)

средства ПВО — 344 (+2)

самолеты — 313 (+0)

вертолеты — 298 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3175 (+10)

крылатые ракеты — 1132 (+0)

корабли /катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 6305 (+16)

специальная техника — 479 (+4)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.