Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских военных, уничтожено восемь танков
Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 210 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 4 июня, потери РФ составляют:
личный состав — около 209940 (+470) человек ликвидировано
танки — 3837 (+8)
боевые бронированные машины — 7512 (+10)Видео дня
артиллерийские системы — 3555 (+22)
РСЗО — 583 (+1)
средства ПВО — 344 (+2)
самолеты — 313 (+0)
вертолеты — 298 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 3175 (+10)
крылатые ракеты — 1132 (+0)
корабли /катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 6305 (+16)
специальная техника — 479 (+4)
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.