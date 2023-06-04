Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 российских военных, уничтожено восемь танков

4 июня, 09:00
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 210 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 4 июня, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 209940 (+470) человек ликвидировано

  • танки — 3837 (+8)

  • боевые бронированные машины — 7512 (+10)

    Видео дня

  • артиллерийские системы — 3555 (+22)

  • РСЗО — 583 (+1)

  • средства ПВО — 344 (+2)

  • самолеты — 313 (+0)

  • вертолеты — 298 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3175 (+10)

  • крылатые ракеты — 1132 (+0)

  • корабли /катера — 18 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 6305 (+16)

  • специальная техника — 479 (+4)

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологичном оружии и в снарядах.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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