Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских военных, уничтожены 15 танков 2 июня, 08:29 РФ теряет в Украине десятки тысяч единиц техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 209 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 2 июня, потери РФ составляют:



личного состава — 208910 ( +540) человек ликвидировано,

+540) человек ликвидировано, танков — 3819 ( +15) ед,

+15) ед, боевых бронированных машин — 7490 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 3501 ( +27) ед,

+27) ед, РСЗО — 575 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 335 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3137 ( +6),

+6), крылатые ракеты — 1117 ( +10),

+10), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6267 ( +28) ед,

+28) ед, специальная техника — 465 ( +7).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



