Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских военных, уничтожены 15 танков
РФ теряет в Украине десятки тысяч единиц техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 209 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 2 июня, потери РФ составляют:
- личного состава — 208910 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 3819 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 7490 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 3501 (+27) ед,
- РСЗО — 575 (+0) ед,
- средства ПВО — 335 (+2) ед,
- самолетов — 313 (+0) ед,
- вертолетов — 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3137 (+6),
- крылатые ракеты — 1117 (+10),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6267 (+28) ед,
- специальная техника — 465 (+7).
Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.
Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.