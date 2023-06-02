Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали более 500 российских военных, уничтожены 15 танков

2 июня, 08:29
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РФ теряет в Украине десятки тысяч единиц техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)

РФ теряет в Украине десятки тысяч единиц техники (Фото:81 окрема аеромобільна бригада/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 540 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 209 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 2 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 208910 (+540) человек ликвидировано,
  • танков — 3819 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин — 7490 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 3501 (+27) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средства ПВО — 335 (+2) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3137 (+6),
  • крылатые ракеты — 1117 (+10),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6267 (+28) ед,
  • специальная техника — 465 (+7).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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