ВСУ ликвидировали более 600 оккупантов. Генштаб обнародовал новые данные о суточных потерях войск РФ в Украине 8 июля, 08:34 ВСУ за сутки 7 июля ликвидировали более 600 оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки, 7 июля, ликвидировали 630 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 233 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на субботу, 8 июля, потери РФ составляют:

личного состава около — 233 440 ( +630) человек ликвидировано,

+630) человек ликвидировано, танков — 4074 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 7953 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 4346 ( +16) ед,

+16) ед, РСЗО — 661 ( +3) ед,

+3) ед, средств ПВО — 410 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3666 ( +14),

+14), крылатых ракет — 1271 ( +0),

+0), кораблей / катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6914 ( +16) ед,

+16) ед, специальной техники — 619 ( +7).

Видео дня

Силы обороны на Бахмутском направлении продолжают удерживать инициативу и давить на врага. За последние сутки там пройдено более километра.



6 июля Череватый сообщил, что в районе Клещиевки под Бахмутом сейчас продолжаются мощные бои. На этом направлении ВСУ удерживают инициативу.



Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что во время боев на юге Украины потери оккупантов превышают украинские в 5,3 раза.