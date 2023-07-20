Общие потери армии РФ: с начала большой войны ВСУ ликвидировали более 240 тысяч оккупантов — Генштаб 20 июля, 08:57 РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 240 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 20 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 240 010 ( +530) человек ликвидировано,

+530) человек ликвидировано, танков — 4129 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 8065 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 4592 ( +19) ед,

+19) ед, РСЗО — 692 ( +3) ед,

+3) ед, средств ПВО — 433 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 310 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 ( +33),

+33), крылатых ракет — 1293 ( +14),

+14), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7134 ( +29) ед,

+29) ед, специальной техники — 685 ( +2).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



