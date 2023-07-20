Общие потери армии РФ: с начала большой войны ВСУ ликвидировали более 240 тысяч оккупантов — Генштаб
РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 240 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 20 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 240 010 (+530) человек ликвидировано,
- танков — 4129 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 8065 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 4592 (+19) ед,
- РСЗО — 692 (+3) ед,
- средств ПВО — 433 (+3) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 (+33),
- крылатых ракет — 1293 (+14),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29) ед,
- специальной техники — 685 (+2).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.