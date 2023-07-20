Общие потери армии РФ: с начала большой войны ВСУ ликвидировали более 240 тысяч оккупантов — Генштаб

20 июля, 08:57
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РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

РФ несет в Украине огромные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 240 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 20 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 240 010 (+530) человек ликвидировано,
  • танков — 4129 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 8065 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 4592 (+19) ед,
  • РСЗО — 692 (+3) ед,
  • средств ПВО — 433 (+3) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3918 (+33),
  • крылатых ракет — 1293 (+14),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7134 (+29) ед,
  • специальной техники — 685 (+2).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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