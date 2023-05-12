750 оккупантов, дроны, танки. Генштаб ВСУ рассказал о колоссальных суточных потерях армии РФ в Украине
Уничтоженная ВСУ военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 197 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 12 мая, потери РФ составляют:
- личного состава — 197670 (+750) человек ликвидировано,
- танков — 3745 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 7295 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 3068 (+15) ед,
- РСЗО — 559 (+2) ед,
- средства ПВО — 312 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9),
- крылатые ракеты — 970 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12) ед,
- специальная техника — 393 (+2).
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.
Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.