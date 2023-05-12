750 оккупантов, дроны, танки. Генштаб ВСУ рассказал о колоссальных суточных потерях армии РФ в Украине

12 мая, 08:37
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Уничтоженная ВСУ военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная ВСУ военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 197 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 12 мая, потери РФ составляют:

  • личного состава — 197670 (+750) человек ликвидировано,
  • танков — 3745 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 7295 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 3068 (+15) ед,
  • РСЗО — 559 (+2) ед,
  • средства ПВО — 312 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2636 (+9),
  • крылатые ракеты — 970 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5996 (+12) ед,
  • специальная техника — 393 (+2).

Видео дня

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

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Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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