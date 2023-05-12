750 оккупантов, дроны, танки. Генштаб ВСУ рассказал о колоссальных суточных потерях армии РФ в Украине 12 мая, 08:37 Уничтоженная ВСУ военная техника оккупационной армии РФ (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 750 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 197 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на пятницу, 12 мая, потери РФ составляют:

личного состава — 197670 ( +750) человек ликвидировано,

+750) человек ликвидировано, танков — 3745 ( +5) ед,

+5) ед, боевых бронированных машин — 7295 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 3068 ( +15) ед,

+15) ед, РСЗО — 559 ( +2) ед,

+2) ед, средства ПВО — 312 ( +2) ед,

+2) ед, самолетов — 308 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 294 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2636 ( +9),

+9), крылатые ракеты — 970 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5996 ( +12) ед,

+12) ед, специальная техника — 393 ( +2).

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что РФ несет значительные потери, все медучреждения на захваченных территориях переполнены ранеными оккупантами.

Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



