Почти 600 оккупантов убитыми за сутки. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о потерях армии РФ в Украине 27 июля, 08:37 РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 244 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 27 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 244 270 ( +590) человек ликвидировано,

+590) человек ликвидировано, танков — 4186 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 8147 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 4745 ( +18) ед,

+18) ед, РСЗО — 698 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 457 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 311 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3996 ( +3),

+3), крылатых ракет — 1347 ( +40),

+40), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7229 ( +18) ед,

+18) ед, специальной техники — 708 ( +0).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.



