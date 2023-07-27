Почти 600 оккупантов убитыми за сутки. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о потерях армии РФ в Украине
РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 244 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 27 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 244 270 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 4186 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8147 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 4745 (+18) ед,
- РСЗО — 698 (+0) ед,
- средств ПВО — 457 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 311 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3996 (+3),
- крылатых ракет — 1347 (+40),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7229 (+18) ед,
- специальной техники — 708 (+0).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.