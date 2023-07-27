Почти 600 оккупантов убитыми за сутки. Генштаб ВСУ раскрыл новые данные о потерях армии РФ в Украине

27 июля, 08:37
Поделиться:
РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

РФ теряет десятки тысяч единиц военной техники в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 590 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 244 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 27 июля, потери РФ составляют:

  • личного состава — 244 270 (+590) человек ликвидировано,
  • танков — 4186 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 8147 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 4745 (+18) ед,
  • РСЗО — 698 (+0) ед,
  • средств ПВО — 457 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3996 (+3),
  • крылатых ракет — 1347 (+40),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7229 (+18) ед,
  • специальной техники — 708 (+0).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Читайте также:

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X