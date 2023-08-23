Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 военных РФ, уничтожена вражеская техника

23 августа, 08:41
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РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 258 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 23 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 258 820 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 4373 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 8488 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 5318 (+23) ед,
  • РСЗО — 722 (+1) ед,
  • средств ПВО — 491 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12),
  • крылатых ракет — 1406 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23) ед,
  • специальной техники — 800 (+3).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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