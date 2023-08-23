Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 военных РФ, уничтожена вражеская техника
РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 258 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 23 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 258 820 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 4373 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 8488 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5318 (+23) ед,
- РСЗО — 722 (+1) ед,
- средств ПВО — 491 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 (+12),
- крылатых ракет — 1406 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7745 (+23) ед,
- специальной техники — 800 (+3).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Войска РФ несут огромные потери.