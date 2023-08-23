Потери оккупантов в Украине: за сутки ВСУ ликвидировали почти 500 военных РФ, уничтожена вражеская техника 23 августа, 08:41 РФ теряет в войне против Украины десятки тысяч единиц военной техники (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 480 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 258 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 23 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 258 820 ( +480) человек ликвидировано,

+480) человек ликвидировано, танков — 4373 ( +11) ед,

+11) ед, боевых бронированных машин — 8488 ( +12) ед,

+12) ед, артиллерийских систем — 5318 ( +23) ед,

+23) ед, РСЗО — 722 ( +1) ед,

+1) ед, средств ПВО — 491 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4324 ( +12),

+12), крылатых ракет — 1406 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7745 ( +23) ед,

+23) ед, специальной техники — 800 ( +3).

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В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Войска РФ несут огромные потери.



