Минус танки, артсистемы и 560 оккупантов. Генштаб ВСУ детализировал потери войск РФ в Украине за сутки 13 августа, 07:56 РФ уже потеряла в Украине четверть миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 13 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 253 850 ( +560) человек ликвидировано,

+560) человек ликвидировано, танков — 4298 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 8335 ( +11) ед,

+11) ед, артиллерийских систем — 5072 ( +19) ед,

+19) ед, РСЗО — 713 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 477 ( +5) ед,

+5) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4204 ( +3),

+3), крылатых ракет — 1379 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7543 ( +20) ед,

+20) ед, специальной техники — 760 ( +1).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

