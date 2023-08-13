Минус танки, артсистемы и 560 оккупантов. Генштаб ВСУ детализировал потери войск РФ в Украине за сутки
РФ уже потеряла в Украине четверть миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 13 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 253 850 (+560) человек ликвидировано,
- танков — 4298 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 8335 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 5072 (+19) ед,
- РСЗО — 713 (+0) ед,
- средств ПВО — 477 (+5) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4204 (+3),
- крылатых ракет — 1379 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7543 (+20) ед,
- специальной техники — 760 (+1).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.