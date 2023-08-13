Минус танки, артсистемы и 560 оккупантов. Генштаб ВСУ детализировал потери войск РФ в Украине за сутки

13 августа, 07:56
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РФ уже потеряла в Украине четверть миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

РФ уже потеряла в Украине четверть миллиона своих военных убитыми (Фото:Oleksandr Ratushniak/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 253 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на воскресенье, 13 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 253 850 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 4298 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 8335 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 5072 (+19) ед,
  • РСЗО — 713 (+0) ед,
  • средств ПВО — 477 (+5) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 313 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4204 (+3),
  • крылатых ракет — 1379 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7543 (+20) ед,
  • специальной техники — 760 (+1).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

В конце июля ряд западных СМИ сообщили, что Силы обороны Украины начали новый этап контрнаступления на юге.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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