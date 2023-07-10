Почти 235 тысяч оккупантов убитыми. Генштаб ВСУ назвал общие потери войск РФ в Украине с начала большой войны
Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 440 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 235 тысячам военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 10 июля, потери РФ составляют:
- личного состава — 234 480 (+440) человек ликвидировано,
- танков — 4085 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7966 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 4371 (+5) ед,
- РСЗО — 668 (+0) ед,
- средств ПВО — 414 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3686 (+1),
- крылатых ракет — 1271 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6937 (+8) ед,
- специальной техники — 632 (+4).
В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.
В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.