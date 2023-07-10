Почти 235 тысяч оккупантов убитыми. Генштаб ВСУ назвал общие потери войск РФ в Украине с начала большой войны 10 июля, 08:37 Оккупационная армия РФ несет в Украине колоссальные потери (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 440 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 235 тысячам военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на понедельник, 10 июля, потери РФ составляют:



личного состава — 234 480 ( +440) человек ликвидировано,

+440) человек ликвидировано, танков — 4085 ( +7) ед,

+7) ед, боевых бронированных машин — 7966 ( +2) ед,

+2) ед, артиллерийских систем — 4371 ( +5) ед,

+5) ед, РСЗО — 668 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 414 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 309 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3686 ( +1),

+1), крылатых ракет — 1271 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6937 ( +8) ед,

+8) ед, специальной техники — 632 ( +4).

Видео дня

В начале июня ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что недавние скромные успехи украинских сил на фронте были лишь предварительным «превью» гораздо большего наступления, которое должно состояться.

Читайте также: Сырский сравнил потери оккупационной армии РФ и ВСУ в ходе контрнаступления

В ходе контрнаступления оккупационная армия РФ несет колоссальные потери.

