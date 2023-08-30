Танки, БМП и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях армии РФ в Украине за сутки
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 262 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 30 августа, потери РФ составляют:
- личного состава — 262 410 (+570) человек ликвидировано,
- танков — 4423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 8596 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 5476 (+26) ед,
- РСЗО — 733 (+0) ед,
- средств ПВО — 500 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4395 (+8),
- крылатых ракет — 1419 (+0),
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7953 (+44) ед,
- специальной техники — 825 (+5).
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.
В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.