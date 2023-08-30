Танки, БМП и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях армии РФ в Украине за сутки 30 августа, 08:37 Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 262 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 30 августа, потери РФ составляют:



личного состава — 262 410 ( +570) человек ликвидировано,

+570) человек ликвидировано, танков — 4423 ( +9) ед,

+9) ед, боевых бронированных машин — 8596 ( +17) ед,

+17) ед, артиллерийских систем — 5476 ( +26) ед,

+26) ед, РСЗО — 733 ( +0) ед,

+0) ед, средств ПВО — 500 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 315 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 316 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 4395 ( +8),

+8), крылатых ракет — 1419 ( +0),

+0), кораблей /катеров — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 7953 ( +44) ед,

+44) ед, специальной техники — 825 ( +5).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.



