Танки, БМП и почти 600 оккупантов. Генштаб ВСУ озвучил новые данные о потерях армии РФ в Украине за сутки

30 августа, 08:37
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 570 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 262 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на среду, 30 августа, потери РФ составляют:

  • личного состава — 262 410 (+570) человек ликвидировано,
  • танков — 4423 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 8596 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 5476 (+26) ед,
  • РСЗО — 733 (+0) ед,
  • средств ПВО — 500 (+0) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4395 (+8),
  • крылатых ракет — 1419 (+0),
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7953 (+44) ед,
  • специальной техники — 825 (+5).

Видео дня

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. За первый год большой войны Силам обороны Украины удалось практически полностью освободить Харьковскую область и правобережье Херсонской области, включая Херсон.

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В начале июня текущего года ВСУ перешли в контрнаступлению на юге и востоке Украины, постепенно освобождая оккупированные территории и закрепляясь на занятых рубежах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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